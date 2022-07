Vodafone, convenzione Consip per la migrazione al Cloud della PA Centrale (Di venerdì 22 luglio 2022) MILANO – Il raggruppamento RTI Kyndryl, Lutech e Vodafone ha siglato la convenzione Consip per l’erogazione di servizi professionali che permetteranno agli enti della Pubblica Amministrazione Centrale di migrare le proprie applicazioni e piattaforme on-premise al Cloud. Il valore e il contesto – Il lotto di cui l’RTI Kyndryl, Lutech e Vodafone è aggiudicatario ha un importo massimo di 45 milioni di euro (incrementato, rispetto agli iniziali 30 milioni di euro, a seguito del Decreto-legge 21 ottobre 2021 n.146). Il lotto fa parte di un più ampio “Accordo Quadro per la fornitura di servizi Cloud IaaS (Infrastructure-as-a-Service) e PaaS (Platform-as-a-Service) in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 22 luglio 2022) MILANO – Il raggruppamento RTI Kyndryl, Lutech eha siglato laper l’erogazione di servizi professionali che permetteranno agli entiPubblica Amministrazionedi migrare le proprie applicazioni e piattaforme on-premise al. Il valore e il contesto – Il lotto di cui l’RTI Kyndryl, Lutech eè aggiudicatario ha un importo massimo di 45 milioni di euro (incrementato, rispetto agli iniziali 30 milioni di euro, a seguito del Decreto-legge 21 ottobre 2021 n.146). Il lotto fa parte di un più ampio “Accordo Quadro per la fornitura di serviziIaaS (Infrastructure-as-a-Service) e PaaS (Platform-as-a-Service) in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi ...

