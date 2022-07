Visita di Papa Francesco a L'Aquila, l'evento presentato dal Cardinale Petrocchi (Di venerdì 22 luglio 2022) L'Aquila - "L'Aquila non è la città delle dimissioni, ma è la città del Perdono.Celestino V non è il pontefice della rinuncia, ma il pontefice che ha donato la Perdonanza alla Chiesa e al mondo". Così l'arcivescovo metropolita dell' Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, sulla Visita del Papa all'Aquila il prossimo 28 agosto in occasione della Perdonanza Celestiniana. Nella conferenza stampa Petrocchi ha annunciato che il Papa nella mattinata del 28 agosto oltre a celebrare la Santa Messa, l'Angelus e ad aprire per la prima volta la Porta Santa nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, venererà le spoglie di Papa Celestino V, custodite nello stesso luogo sacro. "Sarà un evento di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 22 luglio 2022) L'- "L'non è la città delle dimissioni, ma è la città del Perdono.Celestino V non è il pontefice della rinuncia, ma il pontefice che ha donato la Perdonanza alla Chiesa e al mondo". Così l'arcivescovo metropolita dell', ilGiuseppe, sulladelall'il prossimo 28 agosto in occasione della Perdonanza Celestiniana. Nella conferenza stampaha annunciato che ilnella mattinata del 28 agosto oltre a celebrare la Santa Messa, l'Angelus e ad aprire per la prima volta la Porta Santa nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, venererà le spoglie diCelestino V, custodite nello stesso luogo sacro. "Sarà undi ...

vaticannews_it : Come sempre prima di ogni trasferta internazionale, #PapaFrancesco ha compiuto oggi una visita nella Basilica liber… - tvsei : L’Aquila, tutto pronto per la visita di Papa Francesco - - dbgiovanna : RT @vaticannews_it: Come sempre prima di ogni trasferta internazionale, #PapaFrancesco ha compiuto oggi una visita nella Basilica liberiana… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “Seguire l’esempio di Papa Luciani, cercando con umiltà la pace per l’Ucraina e la stabilità per l’Italia”. Una riflessione… - DisciplesDu : RT @vaticannews_it: Come sempre prima di ogni trasferta internazionale, #PapaFrancesco ha compiuto oggi una visita nella Basilica liberiana… -