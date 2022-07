(Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Anche con le elezioni a fine settembre "i tempi per approvare ladi, in teoria, ci sono ci sono". Lo afferma, intervistato dall'AGI, l'economista ed ex-ministro delle Finanze in più di un governo di centrosinistra, Vincenzo. "Se ci sarà un vincitore chiaro delle elezioni - spiega - fanno il governo e presentano la. Ed è lì - aggiunge - che cominciano i dolori, perché il centrodestra ha già detto che vogliono50 miliardi di scostamento di, il che significa che come minimo lo spread schizzerà". Andando sull'attualità alla domanda di commentare gli "otto punti" del programma del centrodestra illustrati da Berlusconi,risponde: "E' la solita, e di fronte a queste proposte mi chiedo se queste ...

Visco: la legge di bilancio si può fare, il problema è la demagogia AGI - Anche con le elezioni a fine settembre "i tempi per approvare la legge di Bilancio, in teoria, ci sono ci sono". Lo afferma, intervistato dall'AGI, l'economista ed ex-ministro delle Finanze in più di un governo di centrosinistra, Vincenzo Visco. "Se ci sarà un vincitore chiaro delle elezioni - spiega - fanno il governo e presentano la legge di bilancio. Ed è lì - aggiunge - che cominciano i dolori, perché il centrodestra ha già detto che vogliono 50 miliardi di scostamento di bilancio, il che significa che come minimo lo spread schizzerà". Andando sull'attualità alla domanda di commentare gli "otto punti" del programma del centrodestra illustrati da Berlusconi, Visco risponde: "E' la solita demagogia, e di fronte a queste proposte mi chiedo se queste persone abbiano mai studiato economia".