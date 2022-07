Virus letale, la vera storia dell'epidemia di ebola che ha sconvolto il mondo (Di venerdì 22 luglio 2022) Pur essendo un'opera di finzione, Virus letale è un film che riesce a raccontare l'epidemia di ebola avvenuta a fine anni Ottanta negli Stati Uniti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Pur essendo un'opera di finzione,è un film che riesce a raccontare l'diavvenuta a fine anni Ottanta negli Stati Uniti

jan84942688 : Non c'è alcun virus letale. - meowenyu : comunque il valzer dei fiori è proprio un capolavoro che si addice a varie situazioni tipo un ballo una lettura avv… - inertia61737009 : @Saretta1505 @nadia_giobbi @braveheartmmt @Comeunavela cause estreme estremi rimedi , ergo ti ho risposto coerentem… - ILPOPOLODITALIA : I lecchini che imbrattato i fogli dei giornali parlano di 'rischio elezioni' come se fosse un virus letale, una tra… - inertia61737009 : @Saretta1505 @braveheartmmt @nadia_giobbi @Comeunavela non nego che se ci fosse un virus veramente letale e altamen… -