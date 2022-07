Vingegaard ha messo fine alla dittatura di Pogacar (Di venerdì 22 luglio 2022) La Danimarca è una terra completamente piatta, o quasi. Il punto più alto del Regno è la collina Møllehøj – che sfido chiunque a pronunciare ad alta voce – nei pressi di Skanderborg nel bel mezzo della penisola dello Jutland. Il Møllehøj è stato riconosciuto come punto più alto della Danimarca soltanto nel 2005 dopo attente misurazioni che hanno stabilito che in cima alla collina si tocca l’inebriante quota di 170,86 metri sul livello del mare. La sfida all’ultimo centimetro era con altre due possenti colline dello Jutland, il Yding Skovhøj e l’Ejer Bavnehøj che sono più basse di 9 e 15 centimetri rispetto al Møllehøj. Tutto questo ci dice due cose fondamentali: la prima è che verosimilmente il suffisso “høj” in danese stia per “colle” o un qualcosa del genere; la seconda è che possiamo senza timore di smentita sostenere che la Danimarca è una terra completamente ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 22 luglio 2022) La Danimarca è una terra completamente piatta, o quasi. Il punto più alto del Regno è la collina Møllehøj – che sfido chiunque a pronunciare ad alta voce – nei pressi di Skanderborg nel bel mezzo della penisola dello Jutland. Il Møllehøj è stato riconosciuto come punto più alto della Danimarca soltanto nel 2005 dopo attente misurazioni che hanno stabilito che in cimacollina si tocca l’inebriante quota di 170,86 metri sul livello del mare. La sfida all’ultimo centimetro era con altre due possenti colline dello Jutland, il Yding Skovhøj e l’Ejer Bavnehøj che sono più basse di 9 e 15 centimetri rispetto al Møllehøj. Tutto questo ci dice due cose fondamentali: la prima è che verosimilmente il suffisso “høj” in danese stia per “colle” o un qualcosa del genere; la seconda è che possiamo senza timore di smentita sostenere che la Danimarca è una terra completamente ...

