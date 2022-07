VIDEO F1, Charles Leclerc: “Ritmo per le qualifiche promettente, dobbiamo migliorare sul passo gara” (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ andata in archivio la prima giornata di prove libere del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Le Castellet, la Ferrari ha fatto vedere una grande velocità, pur non spremendo al massimo il motore per l’ormai abituale rotazione portata avanti nel corso del primo giorno del weekend. E’ stato lo spagnolo Carlos Sainz a ottenere il miglior tempo odierno di 1:32.527 a precedere di 0.121 il compagno di squadra Charles Leclerc e di 0.550 l’olandese della Red Bull Max Verstappen. F1-75, dunque, molto bene nel time-attack, mentre sui long run la RB18 di Verstappen è parsa più performante. Per cui, entrambi i team che si stanno contendendo il titolo iridato dovranno lavorare per mettere a punto le rispettive vetture. Per il monegasco, quindi, aspetti positivi e negativi da analizzare: “Le sessioni oggi sono andate piuttosto ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ andata in archivio la prima giornata di prove libere del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Le Castellet, la Ferrari ha fatto vedere una grande velocità, pur non spremendo al massimo il motore per l’ormai abituale rotazione portata avanti nel corso del primo giorno del weekend. E’ stato lo spagnolo Carlos Sainz a ottenere il miglior tempo odierno di 1:32.527 a precedere di 0.121 il compagno di squadrae di 0.550 l’olandese della Red Bull Max Verstappen. F1-75, dunque, molto bene nel time-attack, mentre sui long run la RB18 di Verstappen è parsa più performante. Per cui, entrambi i team che si stanno contendendo il titolo iridato dovranno lavorare per mettere a punto le rispettive vetture. Per il monegasco, quindi, aspetti positivi e negativi da analizzare: “Le sessioni oggi sono andate piuttosto ...

