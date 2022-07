VIDEO | Calciomercato Napoli: 85 milioni dalla Premier League! (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Calciomercato del Napoli è stato ricco di addii dolorissimi per i tifosi. Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens sono gli addii già annunciati dalla società ma nelle prossime potrebbe verificarsi qualche altro addio molto importante. Le big europee possono approfittare della volontà del Napoli di ridurre il monte inaggi e provare a prendere i migliori calciatori della rosa di Luciano Spalletti. Il West Ham ha messo Piotr Zielinski nel mirino. Il centrocampista polacco non è stato perfetto nell’ultima stagione in azzurro ma nelle sue idee c’è la permanenza in azzurro. Ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato di TMW, gli Hammers hanno messo il polacco come primo nome sulla lista dei nuovi affari. Il Napoli vuole trattenere Zielinski, a meno di offerte molto importanti. Il West Ham, d’altro canto, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Ildelè stato ricco di addii dolorissimi per i tifosi. Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens sono gli addii già annunciatisocietà ma nelle prossime potrebbe verificarsi qualche altro addio molto importante. Le big europee possono approfittare della volontà deldi ridurre il monte inaggi e provare a prendere i migliori calciatori della rosa di Luciano Spalletti. Il West Ham ha messo Piotr Zielinski nel mirino. Il centrocampista polacco non è stato perfetto nell’ultima stagione in azzurro ma nelle sue idee c’è la permanenza in azzurro. Ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato di TMW, gli Hammers hanno messo il polacco come primo nome sulla lista dei nuovi affari. Ilvuole trattenere Zielinski, a meno di offerte molto importanti. Il West Ham, d’altro canto, ...

