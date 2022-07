Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 luglio 2022)DEL 22 LUGLIOORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA: SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA, CODE ALTEZZA APPIA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI IN GALLERIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO LE CONSOLARI: SULLA CASSIA CODE A TRATTI, NELLE DUE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO SULLA PRENESTINA CODE PER INCIDENTE TRA COLLE MONFORTANI E OSTERIA DELL’OSA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO ...