Vettel tra passato e futuro rimarrà in Aston Martin? (Di venerdì 22 luglio 2022) Al Paul Ricard Sebastian Vettel si è messo al volante di una Grand Prix TT1 Green Pea, l’Aston Martin d’epoca ancora integra e perfettamente funzionante, per festeggiare i 100 anni del marchio britannico, fondato il 1913 da Robert Bamford e Lionel Martin. Ha percorso i primi chilometri nel mondiale in occasione del Gran Premio di Francia. E per omaggiare questa ricorrenza Vettel è stato scelto come fiero cavaliere dell’evento. Nella conferenza stampa di Le Castellet, il 4 volte campione del mondo dà anche una chiara indicazione su quello che potrebbe essere il suo futuro in F1. Del doman non c’è certezza! Sul futuro di Sebastian Vettel in Formula 1 si continua a dire tanto. Sarà ancora in Aston Martin il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 luglio 2022) Al Paul Ricard Sebastiansi è messo al volante di una Grand Prix TT1 Green Pea, l’d’epoca ancora integra e perfettamente funzionante, per festeggiare i 100 anni del marchio britannico, fondato il 1913 da Robert Bamford e Lionel. Ha percorso i primi chilometri nel mondiale in occasione del Gran Premio di Francia. E per omaggiare questa ricorrenzaè stato scelto come fiero cavaliere dell’evento. Nella conferenza stampa di Le Castellet, il 4 volte campione del mondo dà anche una chiara indicazione su quello che potrebbe essere il suoin F1. Del doman non c’è certezza! Suldi Sebastianin Formula 1 si continua a dire tanto. Sarà ancora inil ...

