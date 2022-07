Verstappen: 'Meglio nei long run, ma c'è tanto lavoro da fare' (Di venerdì 22 luglio 2022) Il passo gara con questo caldo sarà un'incognita, mentre le indicazioni sul giro secco sono state piuttosto chiare: la Red Bull deve inseguire e Max Verstappen lo sa. Nemmeno lo nasconde, nell'analisi ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 22 luglio 2022) Il passo gara con questo caldo sarà un'incognita, mentre le indicazioni sul giro secco sono state piuttosto chiare: la Red Bull deve inseguire e Maxlo sa. Nemmeno lo nasconde, nell'analisi ...

CronacheA4Ruote : ?? BANDIERA A SCACCHI ?? Seconda sessione con 1-2 Ferrari, con alle spalle Verstappen! Dietro i primi tre le due Merc… - belottiano : @RaspoXvii Hamilton Leclerc Verstappen Russell Sainz Ocon Alonso Norris Bottas sono tutti meglio - FormulaPassion : #F1 | In vista del GP di Francia, Max Verstappen ha solo un obiettivo in testa: tornare a vincere #FrenchGP - TargetMotori : 'Con Sergio meglio che con Ricciardo' avrebbe detto Verstappen. Un’attenzione verbale quella tra i due, forse quell… - FormulaPassion : #F1 | Nel 2021 Max Verstappen chiuse la prima metà di stagione al secondo posto in classifica; quest'anno è al coma… -