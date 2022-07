Verstappen: 'Meglio nei long run, ma c'è tanto lavoro da fare' (Di venerdì 22 luglio 2022) Il passo gara con questo caldo sarà un'incognita, mentre le indicazioni sul giro secco sono state piuttosto chiare: la Red Bull deve inseguire e Max Verstappen lo sa. Nemmeno lo nasconde, nell'analisi ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 22 luglio 2022) Il passo gara con questo caldo sarà un'incognita, mentre le indicazioni sul giro secco sono state piuttosto chiare: la Red Bull deve inseguire e Maxlo sa. Nemmeno lo nasconde, nell'analisi ...

theycallmesole : @dimaio_graziano meglio cambiare ora perché il circuito è buono per i sorpassi, avesse cambiato già al prossimo gp… - l_filomeno : RT @Libero_official: 'La #Ferrari è un missile ma si rompe sempre: voto a #Binotto 7. #Leclerc meglio di #Verstappen, ma solo in qualifica'… - infoitsport : Davide Valsecchi: 'Leclerc meglio di Verstappen solo in qualifica. Ferrari sempre rotta' - Bianca34874951 : RT @Libero_official: 'La #Ferrari è un missile ma si rompe sempre: voto a #Binotto 7. #Leclerc meglio di #Verstappen, ma solo in qualifica'… - l_filomeno : OGGI SU LIBERO LA MIA INTERVISTA CON DAVIDE VALSECCHI, CHE DICE: 'QUESTA FERRARI È UN MISSILE, MA LA RED BULL NON S… -