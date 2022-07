Verona, una donna brasiliana uccide il marito: “L’ho sposato solo per i documenti” (Di venerdì 22 luglio 2022) Si chiama Edlaine Ferreira, la 36enne brasiliana che ha confessato di aver ucciso il marito, Francesco Vetrioli, autotrasportatore di 37 anni. Un omicidio compiuto a poco più di tre mesi dalle nozze celebrate a Bussolengo con rito civile. Edlaine Ferreira è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato“Ho preso un martello e un coltello e L’ho colpito” Durante l’interrogatorio la donna ha giustificato l’omicidio affermando che il marito la picchiava e la tradiva ripetutamente: “Lui mi minacciava sempre dicendomi che se avessi raccontato che mi picchiava nessuno mi avrebbe creduto. E così ha fatto anche qualche giorno fa, ripetendomi sempre che non ho i documenti. Alle 3.30 circa si è messo a letto, io ho preso un martello e un coltello e L’ho colpito mentre ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022) Si chiama Edlaine Ferreira, la 36enneche ha confessato di aver ucciso il, Francesco Vetrioli, autotrasportatore di 37 anni. Un omicidio compiuto a poco più di tre mesi dalle nozze celebrate a Bussolengo con rito civile. Edlaine Ferreira è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato“Ho preso un martello e un coltello ecolpito” Durante l’interrogatorio laha giustificato l’omicidio affermando che illa picchiava e la tradiva ripetutamente: “Lui mi minacciava sempre dicendomi che se avessi raccontato che mi picchiava nessuno mi avrebbe creduto. E così ha fatto anche qualche giorno fa, ripetendomi sempre che non ho i. Alle 3.30 circa si è messo a letto, io ho preso un martello e un coltello ecolpito mentre ...

