Vanaken (Bruges): “Il Milan vuole fare il massimo per De Ketelaere” (Di venerdì 22 luglio 2022) Hans Vanaken, giocatore del Bruges, ha parlato del possibile approdo di Charles De Ketelaere al Milan: le sue dichiarazioni a 'HLN' Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 luglio 2022) Hans, giocatore del, ha parlato del possibile approdo di Charles Deal: le sue dichiarazioni a 'HLN'

KunGrax : RT @MilanNewsit: Club Bruges, Vanaken: 'Il Milan vuole fare il massimo per arrivare a De Ketelaere. Charles è pronto per fare questo passo'… - PabloDeMilan : RT @MilanNewsit: Club Bruges, Vanaken: 'Il Milan vuole fare il massimo per arrivare a De Ketelaere. Charles è pronto per fare questo passo'… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Club Bruges, Vanaken: 'Il Milan vuole fare il massimo per arrivare a De Ketelaere. Charles è pronto per fare questo passo'… - MarcoR222 : RT @MilanNewsit: Club Bruges, Vanaken: 'Il Milan vuole fare il massimo per arrivare a De Ketelaere. Charles è pronto per fare questo passo'… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@VanakenHans (@ClubBrugge) a @hlnsport: 'Il @acmilan vuole fare il massimo per #DeKetelaere' - #Calciomercato #ACMilan #… -