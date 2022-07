Valerio Mazzei risponde alle domande dei follower nel nuovo format Actually Me (Pocket Sized) (Di venerdì 22 luglio 2022) Valerio Mazzei è un artista della Gen-Z. Classe 2000, di Roma, a soli 22 anni è già uno YouTuber di successo, TikToker e cantante. A dicembre dello scorso anno ha pubblicato un disco e ora i fan lo seguono in ogni avventura, sostenendolo con molte curiosità sui suoi testi. Abbiamo chiesto ai suoi follower di scrivere in un box Instagram una curiosità da rivolgere a Valerio, raccolto le domande più originali e lo abbiamo incontrato senza che le avesse lette prima. Mazzei ha risposto a ciascuna di queste, in un video tutto da vedere. Leggi anche: Come parlare in corsivo su TikTok (e come è nata questa moda) Le migliori app per rendere i tuoi video virali su TikTok Leggi su gqitalia (Di venerdì 22 luglio 2022)è un artista della Gen-Z. Classe 2000, di Roma, a soli 22 anni è già uno YouTuber di successo, TikToker e cantante. A dicembre dello scorso anno ha pubblicato un disco e ora i fan lo seguono in ogni avventura, sostenendolo con molte curiosità sui suoi testi. Abbiamo chiesto ai suoidi scrivere in un box Instagram una curiosità da rivolgere a, raccolto lepiù originali e lo abbiamo incontrato senza che le avesse lette prima.ha risposto a ciascuna di queste, in un video tutto da vedere. Leggi anche: Come parlare in corsivo su TikTok (e come è nata questa moda) Le migliori app per rendere i tuoi video virali su TikTok

backvtoyou : Ma scusate ma la ragazza che incontra letteralmente tutti i giorni vip (valerio mazzei, nunzio, deddy e altri) come fa? - gidIgbt : @gyeonbin @hyo2tae @gjsvlle ma che dici è nata il 15, sespo il 21, valerio mazzei il 25 aprile - i91ryujin : valerio mazzei il mio uomo da sempre per sempre - jeonghbf : @Pakysugardaddy Valerio mazzei - G0LDR4SH : @Pakysugardaddy me marianna justin biber milano luca theo jimin hello kitty micio johnny valerio mazzei i drama pak… -