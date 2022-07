Valeria Marini, sul giovane fidanzato: “Prima era in sovrappeso” | Oggi ha perso 10 kg (Di venerdì 22 luglio 2022) Valeria Marini si è mostrata felice accanto al suo fidanzato. Ha svelato qualcosa di inatteso su di lui di recente. La showgirl non ha bisogno di presentazioni. Una stella italiana luccicante e scintillante con una carriera ricca alle spalle. La sua carriera in TV non ha nulla da invidiare a nessuno. Valeria Marini-Altranotizia (fonte: Google)Valeria Marini ha avuto storie d’amore e flirt che hanno suscitato l’interesse del gossip. Ora è lei stessa ad aver presentato il suo nuovo fidanzato e ha svelato qualcosa di inatteso. Sembra sia stata lei a convincerlo a fare quella cosa. Avete sentito? Valeria Marini e il nuovo fidanzato Valeria Marini si è ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 22 luglio 2022)si è mostrata felice accanto al suo. Ha svelato qualcosa di inatteso su di lui di recente. La showgirl non ha bisogno di presentazioni. Una stella italiana luccicante e scintillante con una carriera ricca alle spalle. La sua carriera in TV non ha nulla da invidiare a nessuno.-Altranotizia (fonte: Google)ha avuto storie d’amore e flirt che hanno suscitato l’interesse del gossip. Ora è lei stessa ad aver presentato il suo nuovoe ha svelato qualcosa di inatteso. Sembra sia stata lei a convincerlo a fare quella cosa. Avete sentito?e il nuovosi è ...

