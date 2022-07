Valeria Marini su Eddy Siniscalchi: “Prima era sovrappeso, l’ho messo a dieta. Ora è stellare” (Di venerdì 22 luglio 2022) Nuovo amore. Cupido ha colpito ancora e Valeria Marini ha un nuovo compagno: Eddy Siniscalchi. Lasciato il mondo dei reality, per la showgirl è alle porte una nuova esperienza televisiva sul palco. Tra costumi e trucchi, sarà nel cast di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti. La sua vita privata, intanto, va a gonfie vele e lo racconta lei stessa. “Spero proprio che questa volta sia la volta buona, che sia quello giusto”, ha detto in un’intervista a “Novella 2000”. Siniscalchi è un imprenditore napoletano di 35 anni e, finora, era rimasto lontano dai riflettori mediatici, ma la Marini ne ha parlato compiaciuta e senza riserbo: “È un ragazzo molto per bene, la sua è una famiglia di avvocati, ma lui ha scelto di fare l’imprenditore, ha diverse società in diversi settori. È un gran ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Nuovo amore. Cupido ha colpito ancora eha un nuovo compagno:. Lasciato il mondo dei reality, per la showgirl è alle porte una nuova esperienza televisiva sul palco. Tra costumi e trucchi, sarà nel cast di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti. La sua vita privata, intanto, va a gonfie vele e lo racconta lei stessa. “Spero proprio che questa volta sia la volta buona, che sia quello giusto”, ha detto in un’intervista a “Novella 2000”.è un imprenditore napoletano di 35 anni e, finora, era rimasto lontano dai riflettori mediatici, ma lane ha parlato compiaciuta e senza riserbo: “È un ragazzo molto per bene, la sua è una famiglia di avvocati, ma lui ha scelto di fare l’imprenditore, ha diverse società in diversi settori. È un gran ...

