Valeria Marini rompe il silenzio e parla del suo fidanzato Eddy (Di venerdì 22 luglio 2022) Valeria Marini parla di Eddy Siniscalchi È un momento davvero magico questo per Valeria Marini. Prossima a vestire i panni di concorrente a Tale e Quale Show 2022 su Rai 1, la showgirl si gode il suo amore per l'imprenditore Eddy Siniscalchi. Se inizialmente ha preferito non esporre troppo la sua vita privata, adesso ha L'articolo proviene da Novella 2000.

