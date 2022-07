Vaccino Moderna e booster in 12-17enni, ok dell’Ema (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’agenzia europea del farmaco Ema al richiamo di Vaccino anti-Covid Spikevax* di Moderna per i 12-17enni. Ne dà notizia l’ente regolatorio Ue informando che il comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) ha raccomandato di estendere l’uso del Vaccino prodotto dall’azienda statunitense come booster per gli adolescenti di questa fascia d’età (12-17). E’ questa una delle decisioni assunte nell’ultimo meeting del Chmp che si è tenuto dal 18 al 21 luglio. Il comitato ha anche approvato l’aggiornamento delle informazioni sul prodotto per informare che la stabilità di Spikevax è stata dimostrata per 12 mesi quando viene conservato in determinate condizioni. Il Chmp ha infine anche raccomandato di approvare un nuovo sito di produzione per il prodotto finito a Madrid, in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’agenzia europea del farmaco Ema al richiamo dianti-Covid Spikevax* diper i 12-. Ne dà notizia l’ente regolatorio Ue informando che il comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) ha raccomandato di estendere l’uso delprodotto dall’azienda statunitense comeper gli adolescenti di questa fascia d’età (12-17). E’ questa una delle decisioni assunte nell’ultimo meeting del Chmp che si è tenuto dal 18 al 21 luglio. Il comitato ha anche approvato l’aggiornamento delle informazioni sul prodotto per informare che la stabilità di Spikevax è stata dimostrata per 12 mesi quando viene conservato in determinate condizioni. Il Chmp ha infine anche raccomandato di approvare un nuovo sito di produzione per il prodotto finito a Madrid, in ...

