(Di venerdì 22 luglio 2022) Il giudice Carl Nichols ha fissato al 21 ottobre la sentenza per l'ex stratega di Trump che rischia un minimo di 30 giorni in ...

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA #SteveBannon giudicato colpevole di aver ostacolato le indagini sull'ass… - MatteoGusberti : RT @MediasetTgcom24: Usa, Steve Bannon giudicato colpevole di oltraggio al Congresso #cnn #6gennaio #donaldtrump #bannon #carlnichols http… - MediasetTgcom24 : Usa, Steve Bannon giudicato colpevole di oltraggio al Congresso #cnn #6gennaio #donaldtrump #bannon #carlnichols - steve_harrngton : @HailPrabhas USA lo le annaa - Poor_Steve : Buongiorno solo a chi deve fare sempre il pignolo, ai designer di interni possibilmente power bottom, a chi si chia… -

Il giudice Carl Nichols ha fissato al 21 ottobre la sentenza per l'ex stratega di Trump che rischia un minimo di 30 giorni in ......RR Auction e avrà come pezzo forte un documento firmato daJobs nel 1986. Secondo le informazioni fornite dalla casa d'aste, questo oggetto sarà messo all'asta a partire da 12 mila dollari. ...Il giudice Carl Nichols ha fissato al 21 ottobre la sentenza per l'ex stratega di Trump che rischia un minimo di 30 giorni in carcere ...Washington (Usa), 22 lug. Bannon rischia da un minimo di 30 giorni fino a un massimo di due anni di carcere: la sentenza è attesa per il 21 ottobre prossimo (LaPresse/AP) – Steve Bannon è stato condan ...