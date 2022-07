Una vita: Ignacio da la mancia a Jacinto (Di venerdì 22 luglio 2022) Una vita, Ignacio dà la mancia a Jacinto ma qualcosa non torna: José procede con le indagini, ecco le anticipazioni. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata della telenovela spagnola di Canale 5; Dori ha subito il suo da fare con Felipe, che in piena notte ha una crisi e chiede aiuto all’infermiera, affidandosi però alle sue cure e indicazioni. Il mistero sulla mancia di Ignacio per Jacinto: le anticipazioni.Problemi d’amore per Guillermo, che vede annullato il suo appuntamento con Azucena a causa di un nuovo pretendente scelto da Hortensia e Rosina; José invece, venuto a sapere della mancia di Ignacio a Jacinto, decide di indagare sul nipote. Cosa succede nella puntata ... Leggi su formatonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Unadà lama qualcosa non torna: José procede con le indagini, ecco le anticipazioni. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata della telenovela spagnola di Canale 5; Dori ha subito il suo da fare con Felipe, che in piena notte ha una crisi e chiede aiuto all’infermiera, affidandosi però alle sue cure e indicazioni. Il mistero sulladiper: le anticipazioni.Problemi d’amore per Guillermo, che vede annullato il suo appuntamento con Azucena a causa di un nuovo pretendente scelto da Hortensia e Rosina; José invece, venuto a sapere delladi, decide di indagare sul nipote. Cosa succede nella puntata ...

gparagone : Provi l’ebrezza delle #elezioni e ci metta la faccia. ALMENO una volta nella Sua vita. Il tempo dei nominati è t… - zerocalcare : Lascio questo mattoncino solo perché il 23 c'è una manifestazione nazionale a Piacenza e mi sembra che ci sia una s… - ASRomaFemminile : “Sono molto positiva, ho delle belle sensazioni e non vedo l’ora di iniziare questa nuova vita calcistica. I miei o… - LLaufeySon_ : RT @Shambelle97: ~ Quando sono stato ingaggiato ne avevo 29...è stato una grande parte della mia vita. Interpretarlo e interpretarlo in man… - maxcamerata : RT @francycognato: LULÙ E DYLAN, perché nessuno li adotta????? I loro fratelli sono andati a casa e avranno una vita serena in famiglia, ma l… -