Una vita, anticipazioni 23 luglio 2022: la terribile richiesta di Aurelio (Di venerdì 22 luglio 2022) Aurelio sarà determinato a liberarsi di Genoveva e per riuscirci coinvolgerà nel suo piano il maggiordomo Marcelo. Il Quesada, come segnalano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda il 23 luglio 2022, chiederà al domestico di avvelenare la Salmeron. Nel frattempo, l'intesa tra Lolita e Fidel sarà sempre più evidente mentre David racconterà il vero piano di Aurelio a Valeria. Una vita, trama 23 luglio 2022: Lolita e Fidel sempre più vicini Dori, dopo che Felipe ha avuto una crisi in piena notte, si trasferirà a casa sua per evitare che svegli tutti in soffitta se dovesse accadere nuovamente. La sua decisione, però, la renderà oggetto di pettegolezzi da parte delle domestiche che inizieranno a pensare che ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 22 luglio 2022)sarà determinato a liberarsi di Genoveva e per riuscirci coinvolgerà nel suo piano il maggiordomo Marcelo. Il Quesada, come segnalano leUnainerenti la puntata in onda il 23, chiederà al domestico di avvelenare la Salmeron. Nel frattempo, l'intesa tra Lolita e Fidel sarà sempre più evidente mentre David racconterà il vero piano dia Valeria. Una, trama 23: Lolita e Fidel sempre più vicini Dori, dopo che Felipe ha avuto una crisi in piena notte, si trasferirà a casa sua per ere che svegli tutti in soffitta se dovesse accadere nuovamente. La sua decisione, però, la renderà oggetto di pettegolezzi da parte delle domestiche che inizieranno a pensare che ...

zerocalcare : Lascio questo mattoncino solo perché il 23 c'è una manifestazione nazionale a Piacenza e mi sembra che ci sia una s… - gparagone : Provi l’ebrezza delle #elezioni e ci metta la faccia. ALMENO una volta nella Sua vita. Il tempo dei nominati è t… - StefanoFeltri : L’idea di cercare una perfezione irrealizzabile in ogni ambito della vita intossica noi stessi e le nostre relazion… - tommasobarsali : RT @zerocalcare: Lascio questo mattoncino solo perché il 23 c'è una manifestazione nazionale a Piacenza e mi sembra che ci sia una specie d… - GiacoPastorio : @ohc_mon @myanarchicjoy @alessiab50 Inoltre la Baviera non è solo Monaco. Lavoro in un'altra città bavarese in cui… -