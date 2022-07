Un posto al sole, anticipazioni 25 luglio 2022: Manuela affronta Micaela (Di venerdì 22 luglio 2022) La famiglia Boschi sarà al centro dell'attenzione ad Un posto al sole, come preannunciano le anticipazioni di lunedì 25 luglio 2022. In particolare, Franco, Angela e Katia saranno in apprensione per l'imminente partenza di Chiara e Nunzio. La Petrone, infatti, di recente, ha chiesto al fidanzato di lasciare l'Italia insieme a lei in vista del processo per la morte di suo padre e lui ha accettato, comprendendo le paure e le fragilità della ragazza. Chiara, in particolare, ha il terrore di finire in prigione e questo pensiero la sta angosciando al punto tale da decidere di scappare via. Franco, però, dopo aver scoperto le intenzioni della coppia, si è offerto di aiutarli a reperire i documenti falsi per poter fuggire, ma con questa scusa ha provato a prendere tempo e a provare a fargli cambiare idea. ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 22 luglio 2022) La famiglia Boschi sarà al centro dell'attenzione ad Unal, come preannunciano ledi lunedì 25. In particolare, Franco, Angela e Katia saranno in apprensione per l'imminente partenza di Chiara e Nunzio. La Petrone, infatti, di recente, ha chiesto al fidanzato di lasciare l'Italia insieme a lei in vista del processo per la morte di suo padre e lui ha accettato, comprendendo le paure e le fragilità della ragazza. Chiara, in particolare, ha il terrore di finire in prigione e questo pensiero la sta angosciando al punto tale da decidere di scappare via. Franco, però, dopo aver scoperto le intenzioni della coppia, si è offerto di aiutarli a reperire i documenti falsi per poter fuggire, ma con questa scusa ha provato a prendere tempo e a provare a fargli cambiare idea. ...

