Un altro domani, trama 25 luglio 2022: la scoperta di Carmen

Un altro domani, che da lunedì 25 luglio 2022 andrà in onda a partire dalle ore 15,45, inaugurerà la settimana all'insegna dei turbamenti di Julia e di Carmen. La trama rivela che l'atelier appena aperto dalla figlia di Diana non darà i frutti sperati e gli ordini saranno del tutto assenti. La ragazza, a causa della situazione, non riuscirà ad essere serena, anche perché sarà alle prese con i progetti relativi ai suoi mobili e non mancheranno le insicurezze e i ripensamenti. Inoltre, dopo aver saputo che Sergio ha deciso di rimanere nel paesello per riflettere sulla sua esistenza e sulla fine del loro matrimonio, Julia sarà molto inquieta e questo suo stato d'animo avrà conseguenze negative sul suo rapporto con Tirso. Intanto, Maria, afflitta e demoralizzata per il cartello che è ...

