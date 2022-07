Ultime Notizie – Governo, De Luca: “Umiliante circo equestre M5S, Lega e Fi” (Di venerdì 22 luglio 2022) “Abbiamo dato per l’ennesima volta l’immagine di un grande circo equestre“. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook si esprime sulla fine del Governo Draghi. “Il primo risultato di questa vicenda politica sconcertante è la perdita di dignità e credibilità dell’Italia sul piano internazionale“. “Per l’ennesima volta – aggiunge De Luca – l’Italia si presenta come un Paese del tutto inaffidabile, preda di turbolenze politiche, di vicende partitiche sconcertanti, con Governi che non riescono a stare in piedi più di un anno e mezzo. E’ qualcosa di davvero Umiliante per il nostro Paese”. Secondo De Luca “la responsabilità di questa crisi è dei Cinque Stelle, della Lega e di Forza Italia. I Cinque Stelle hanno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) “Abbiamo dato per l’ennesima volta l’immagine di un grande“. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo Dein una diretta Facebook si esprime sulla fine delDraghi. “Il primo risultato di questa vicenda politica sconcertante è la perdita di dignità e credibilità dell’Italia sul piano internazionale“. “Per l’ennesima volta – aggiunge De– l’Italia si presenta come un Paese del tutto inaffidabile, preda di turbolenze politiche, di vicende partitiche sconcertanti, con Governi che non riescono a stare in piedi più di un anno e mezzo. E’ qualcosa di davveroper il nostro Paese”. Secondo De“la responsabilità di questa crisi è dei Cinque Stelle, dellae di Forza Italia. I Cinque Stelle hanno ...

