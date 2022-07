Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022 | Cangini lascia Forza Italia e entra in Azione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 22 luglio 2022) Andreae passa ad, il partito guidato da Carlo Calenda. “All’serve un Politica realista, competente, coraggiosa: per questo, preso atto della demagogia dilagante, ho deciso di aderire ade aiutare Carlo Calenda a costruire un polo liberale che non si limiti a denunciare i problemi, ma sia anche capace di indicare soluzioni ragionevoli”, dice, uscito dal partito di Silvio Berlusconi dopo aver votato la fiducia a Mario Draghi. “Saranno al mio, al nostro fianco Filippo Rossi della Buona Destra, amministratori locali e liste civiche. Gente seria. Gente con dei principi, con dei valori e con la voglia di mettersi in gioco per l’”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...