Ultime Notizie – Crisi grano | a Istanbul l’accordo tra Ucraina e Russia

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu è a Istanbul per firmare l'accordo con Ucraina, Turchia e Onu per facilitare le esportazioni di grano attraverso il Mar Nero. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, chiarendo tuttavia che la Russia "non farà le cose in modo affrettato". Peskov ha poi citato le parole del presidente russo sull'importanza dell'accordo: "Putin ha detto che, sullo sfondo della Crisi alimentare che si sta avvicinando, è molto importante sbloccare le rotte di approvvigionamento verso i mercati mondiali di fertilizzanti, cibo e grano". La cerimonia della firma dell'intesa si terrà alla presenza delle delegazioni russa e Ucraina, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e del segretario ...

