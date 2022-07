Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 8.915 contagi e 31 morti. A Milano 2.634 casi (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono 8.915 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 luglio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 31 morti per un totale di 41.258 dall’inizio della pandemia. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 46.333 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 19,2%. Negli ospedali della regione sono ricoverati 1.524 positivi, 16 in meno da ieri, e 41 in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.634, di cui 989 a Milano città, a Bergamo 879, a Brescia 1.167, a Como 490, a Cremona 403, a Lecco 264, a Lodi 199, a Mantova 485, a Monza e Brianza 704, a Pavia 615, a Sondrio 163 e a Varese 676. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono 8.915 i nuovida Coronavirus, 22 luglio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 31per un totale di 41.258 dall’inizio della pandemia. Nelle24 ore sono stati processati 46.333 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 19,2%. Negli ospedali della regione sono ricoverati 1.524 positivi, 16 in meno da ieri, e 41 in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri. In provincia dii nuovi positivi sono 2.634, di cui 989 acittà, a Bergamo 879, a Brescia 1.167, a Como 490, a Cremona 403, a Lecco 264, a Lodi 199, a Mantova 485, a Monza e Brianza 704, a Pavia 615, a Sondrio 163 e a Varese 676. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - sole24ore : ?? La Russia ha firmato l’accordo per le esportazioni del #grano ucraino dai porti del Mar Nero. L’intesa è stata si… - SkyTG24 : Crisi di governo, sciolto il Parlamento. Si vota il 25 settembre. DIRETTA - stefano_gatto97 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 71.075 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu… - stefano_gatto97 : RT @ansa_liguria: C. Conti, Liguria tra ultime per capacità spesa fondi Ue -