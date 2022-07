Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 71.075 contagi e 155 morti: bollettino 22 luglio (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono 71.075 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 155 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 341.191 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 20,8%. In calo i ricoverati: sono in totale 10.944 (-40 rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi mentre sono 405 (-5) i ricoverati in terapia intensiva con 43 ingressi del giorno. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 6.108 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono 71.075 i nuovida Coronavirus in, 222022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 155. Nelle24 ore sono stati processati 341.191 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 20,8%. In calo i ricoverati: sono in totale 10.944 (-40 rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi mentre sono 405 (-5) i ricoverati in terapia intensiva con 43 ingressi del giorno. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 6.108 i nuovida Coronavirus, 222022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimo ...

