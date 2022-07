Ultime Notizie – Bimbo ucciso a botte a Siracusa | ergastolo a madre e compagno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 22 luglio 2022)per lae il patrigno del piccolo Evan, il bambino di un anno e mezzo morto per le percosse il 17 agosto del 2020 all’ospedale di Modica (Ragusa). La Corte di Assise diha condannato oggi al carcere a vita Letizia Spatola, 24 anni, la, e Salvatore Blanco, 32, il. L’accusa era di maltrattamenti ed omicidio. Condannati anche all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla decadenza della responsabilità genitoriale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione