Ultime Notizie – Benzina e diesel, prezzi ancora in calo oggi in Italia (Di venerdì 22 luglio 2022) Calano ancora i prezzi di Benzina e diesel in Italia. Si muovono nuovamente Eni che scende di 3 cent su Benzina e diesel e Q8 che diminuisce di 2 cent entrambi i carburanti. Il monitoraggio dei prezzi alla pompa evidenzia prezzi medi praticati in discesa a valle degli ultimi tagli. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 21 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della Benzina in modalità self è 1,968 euro/litro (1,975 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,946 e 1,975 euro/litro (no logo 1,963). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,926 ...

