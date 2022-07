(Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo l’ingaggio di Gabriel Jesus i gunners non intendeno fermarsi. É infattil’acquisto del terzino ucraino, Oleksandr, che approderà. Ai Citizens andranno 30 milioni di sterline, mentre il calciatore firmerà un quadriennale fino a giugno 2026. Il terzino lascia il Manchester City dopo 6 anni dove ha totalizzato 128 presenze e 11 assist. Il suo nuovo allenatore, Mikel Arteta, lo accoglie così: “Lo conosco molto bene, è un calciatore eccezionale e aggiungerà competitività nello spogliatoio”.ilggio di: il comunicato delle due società Oleksandrè ufficialmente un nuovo giocatore dell’Arsenal. L’esterno ucraino si è unito ai suoi nuovi compagni in ritiro. Il Manchester ...

11contro11 : UFFICIALE - Zinchenko passa all'#Arsenal #ManchesterCity #Calciomercato #Estero #11contro11 - ParliamoDiNews : Arsenal, ufficiale Zinchenko: il comunicato del Manchester City #arsenal #ufficiale #zinchenko #comunicato… - calsciomercato : ??????????UFFICIALE! Oleksandr Zinchenko é un nuovo calciatore dell’Arsenal. ??? ??Operazione da 30 milioni di sterline… - infoitsport : Arsenal, è ufficiale. Zinchenko è un nuovo giocatore dei Gunners - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Oleksandr #Zinchenko è un nuovo giocatore dell'#Arsenal 30mln+2 di bonus al #ManchesterCity ?? Contrat… -

Commenta per primo L'Arsenal ha ufficializzato l'acquisto dal Manchester City del centrocampista classe '96 Oleksandr. L'affare si chiude per circa 38 milioni di euro, mentre il nazionale ucraino ha firmato un contratto quinquennale.Gabriel Jesus, Marquinhos, Matt Turner e Fabio Vieira, l'Arsenal ufficializza il quinto acquisto della sua estate. Si tratta di Oleksandrche arriva dal Manchester City. Soddisfatto Arteta: " Siamo felici che Alex si sia unito a noi. È un giocatore che personalmente conosco molto bene, è un giocatore di alta qualità che ci ...Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, è intervenuto al canale ufficiale dei Gunners per commentare l'arrivo di Zinchenko: "Siamo veramente felici di aver preso Alex. Si tratta di un calciatore che co ...Oleksandr Zinchenko saluta per sempre il suo Manchester City. Dopo sei anni il laterale ucraino è ufficialmente passato all'Arsenal dopo un'esperienza fantastica con il ...