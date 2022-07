UFFICIALE – Verona | arriva il giovane Cortinovis

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 22 luglio 2022) Non solo operazioni in uscita per il, che si assicura le prestazioni sportive delAlessandrodall‘Atalanta. Un’operazione da cui possono giovare emtrambe le società. Da una parte, infatti, il rafforzamento della campagna giovani degli scaligeri, dopo l’acquisto di Roberto Piccoli. Dall’altra, la Dea continua a valorizzare il suo prezioso settore giovanile., i dettagli dell’operazionesi trasferisce nella città di Romeo e Giulietta in prestito con diritto di riscatto, con opzione di controriscatto da parte dei bergamaschi. Testimonianza di come la società di Percassi creda fermamente nel suo prodotto della Primavera. Centrocampista-trequartista molto abile negli inserimenti, nell’ultima stagione ha giocato in Serie B con la ...