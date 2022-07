Ucraina, Zelensky: “Ogni giorno muoiono 30 soldati” (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Ogni giorno, al fronte in Ucraina, muoiono trenta soldati dell’esercito di Kiev e altri 250 rimangono feriti. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una intervista esclusiva al Wall Street Journal. Si tratta di numeri nettamente inferiori rispetto ai circa 100-200 soldati ucraini uccisi Ogni giorno tra maggio e giugno all’apice negli scontri nel Donbass, come ha spiegato lo stesso Zelensky. Il cambiamento nell’equilibrio militare sul campo è dovuto agli aiuti forniti dall’Occidente per la sicurezza Ucraina. GRANO – L’Ucraina ha a disposizione 10 miliardi di dollari di grano disponibili per la vendita ha detto Zelensky ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) –, al fronte intrentadell’esercito di Kiev e altri 250 rimangono feriti. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrnel corso di una intervista esclusiva al Wall Street Journal. Si tratta di numeri nettamente inferiori rispetto ai circa 100-200ucraini uccisitra maggio e giugno all’apice negli scontri nel Donbass, come ha spiegato lo stesso. Il cambiamento nell’equilibrio militare sul campo è dovuto agli aiuti forniti dall’Occidente per la sicurezza. GRANO – L’ha a disposizione 10 miliardi di dollari di grano disponibili per la vendita ha detto...

