Ucraina, i ribelli del Donbass bloccano Google: ” Incita alla violenza e al terrorismo contro i russi”. Nuovi bombardamenti su Mykoalayv (Di venerdì 22 luglio 2022) Nel Donbass, Google smette di funzionare. A riferirlo in un comunicato sono le stesse autorità delle due regioni separatiste filorusse dell’Ucraina Orientale che hanno accusato il motore di ricerca di “promuovere” la violenza e il terrorismo contro i russi. I cittadini delle repubbliche separatiste di Luhansk e Donestk, dunque non potranno più utilizzare il motore di ricerca del colosso della Silicon Valley. Questo sembra essere l’ennesimo atto con il quale, Mosca sta cercando di rafforzare il controllo delle aeree in cui è presente. Le ostilità a distanza e sul campo fra russia e Ucraina, dunque, continuano. Nel 149esimo giorno di guerra, i bombardamenti continuano. Nelle prime ore del giorno è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Nelsmette di funzionare. A riferirlo in un comunicato sono le stesse autorità delle due regioni separatiste filorusse dell’Orientale che hanno accusato il motore di ricerca di “promuovere” lae il. I cittadini delle repubbliche separatiste di Luhansk e Donestk, dunque non potranno più utilizzare il motore di ricerca del colosso della Silicon Valley. Questo sembra essere l’ennesimo atto con il quale, Mosca sta cercando di rafforzare illlo delle aeree in cui è presente. Le ostilità a distanza e sul campo fraa e, dunque, continuano. Nel 149esimo giorno di guerra, icontinuano. Nelle prime ore del giorno è stata ...

