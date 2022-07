Ucraina, attacco notturno su Mykolaiv: il risveglio della città dopo i missili (Di venerdì 22 luglio 2022) Un attacco notturno a Mykolaiv, città dell’Ucraina meridionale che sta assistendo a un aumento degli attacchi russi, ha lasciato un grande cratere nel piazzale di un autolavaggio e di un’officina di riparazione di pneumatici. Ricoverato in ospedale il guardiano notturno che rimasto ferito. “Intorno alle 03:05, il 21 luglio, gli occupanti russi hanno lanciato sette missili S-300 contro la città”, ha affermato Vitaliy Kim, governatore della regione di Mykolaiv. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Undell’meridionale che sta assistendo a un aumento degli attacchi russi, ha lasciato un grande cratere nel piazzale di un autolavaggio e di un’officina di riparazione di pneumatici. Ricoverato in ospedale il guardianoche rimasto ferito. “Intorno alle 03:05, il 21 luglio, gli occupanti russi hanno lanciato setteS-300 contro la”, ha affermato Vitaliy Kim, governatoreregione di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

