Tuttosport – "Dybala non serviva, Bremer sfumato per equilibri finanziari" (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 18:33:45 Continuano i commenti sui social a seguito dell'ultima notizia riportata da Tuttosport: MILANO – L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha risposto alle domande di Dazn relative alle aspettative per la nuova stagione dei nerazzurri, con un occhio particolare al calciomercato: oggetti della discussione il ritorno di Lukaku, il mancato arrivo di Dybala e Bremer e la situazione di Skriniar. "Il ritorno di Lukaku fa parte delle pagine belle del mondo del calcio, un calciatore che ti ha lasciato improvvisamente che sente il bisogno di tornare tra gli amici e tra i luoghi per indossare una maglia gloriosa che lo ha portato a vincere uno scudetto. Una coincidenza di fattori ha fatto si che questo ritorno potesse concretizzarsi. L'ho ritrovato ancora più leader di prima, ieri ha perso una partitella ed era ...

