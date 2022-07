Turista di 16 anni violentata a Gallipoli, indagato un ragazzo campano in vacanza in Puglia (Di venerdì 22 luglio 2022) La ragazza si è presentata in pronto soccorso in ospedale accompagnata dalla guida cui erano stati affidati lei e gli altri ragazzini della stessa comitiva Leggi su repubblica (Di venerdì 22 luglio 2022) La ragazza si è presentata in pronto soccorso in ospedale accompagnata dalla guida cui erano stati affidati lei e gli altri ragazzini della stessa comitiva

Lazio_TV : La vittima è una donna di 55 anni, turista di Roma, che stava facendo jogging in compagnia del marito quando, all'i… - lageloni : @bravimabasta Credo di non aver mai visto in due anni un solo turista americano con la mascherina. ????? - BreakingItalyNe : Trapani: Turista finlandese di 27 anni denuncia: Violentata da quattro giovani conosciuti al ristorante - Piergiulio58 : Turista di 16 anni violentata a Gallipoli, indagato un ragazzo campano in vacanza in Puglia. ?? - 1000Naros : RT @LaStampa: Turista violentata a 16 anni a Gallipoli, c’è un indagato -