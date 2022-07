Turismo: prenotazioni per la villa "Il Padrino" dove Coppola girò il film (Di venerdì 22 luglio 2022) Un soggiorno nella villa del "Padrino" a New York . In occasione del 50° anniversario del film di Francis Ford Coppola, uscito nelle sale cinematografiche nel 1972, la leggendaria villa della famiglia... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 22 luglio 2022) Un soggiorno nelladel "" a New York . In occasione del 50° anniversario deldi Francis Ford, uscito nelle sale cinematografiche nel 1972, la leggendariadella famiglia...

AnsaSicilia : Turismo: Airbnb lancia prenotazioni per villa 'Il Padrino'. Disponibile sulla piattaforma la location dove Coppola… - solocine : Turismo: Airbnb lancia prenotazioni per villa 'Il Padrino' - zazoomblog : Turismo: Airbnb lancia prenotazioni per villa Il Padrino - #Turismo: #Airbnb #lancia - telodogratis : Turismo: Airbnb lancia prenotazioni per villa “Il Padrino” - mkl : RT @travelappeal: Leggi la nostra intervista a Anna Au-Yeung, Global Head of Destination #Marketing di Travelport. Tratta di #traveltrend e… -