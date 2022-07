Turismo: Airbnb lancia prenotazioni per villa "Il Padrino" (Di venerdì 22 luglio 2022) Un soggiorno nella villa del "Padrino" a New York. In occasione del 50° anniversario del film di Francis Ford Coppla, uscito nelle sale cinematografiche nel 1972, la leggendaria villa della famiglia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Un soggiorno nelladel "" a New York. In occasione del 50° anniversario del film di Francis Ford Coppla, uscito nelle sale cinematografiche nel 1972, la leggendariadella famiglia ...

HankHC91 : RT @artribune: 19 giorni, 6 viaggiatori, 5 dimore storiche, un viaggio unico attraverso l’Europa in treno: Airbnb, piattaforma dedicata all… - SanremoAncheNoi : RT @artribune: 19 giorni, 6 viaggiatori, 5 dimore storiche, un viaggio unico attraverso l’Europa in treno: Airbnb, piattaforma dedicata all… - artribune : 19 giorni, 6 viaggiatori, 5 dimore storiche, un viaggio unico attraverso l’Europa in treno: Airbnb, piattaforma ded… - AD_italia : Dormire in castelli da sogno e dimore storiche con Airbnb - valtscn : amici bolognesi ma in che zona mi conviene stare con Airbnb o albergo a prova di scemo per qualche giorno di ? turi… -