Tuffi, Europei giovanili 2022: Matteo Santoro si regala il quarto oro! Italia in vetta al medagliere (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ un’Italia sempre più convincente quella degli Europei giovanili di Tuffi, di scena a Otopeni (Romania). Nella stessa sede in cui il nuoto in corsia aveva regalato non poche soddisfazioni alla compagine tricolore junior , il trend positivo si sta replicando nella competizione in programma questa settimana. Dopo cinque giorni di gare, infatti, il Bel Paese è in testa al medagliere con 6 ori, 3 argenti e 1 bronzo. Matteo Santoro, in questo contesto, continua a essere la punta di diamante. Il talentuoso classe 2006, dopo aver ottenuto gli ori nel Jump Event, dal metro (categoria A), dal syncro 3m con Stefano Belotti, ha calato il poker nella gara del trampolino 3m (categoria A). Una prestazione superlativa con lo score di 585.60 a precedere il tedesco ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ un’sempre più convincente quella deglidi, di scena a Otopeni (Romania). Nella stessa sede in cui il nuoto in corsia avevato non poche soddisfazioni alla compagine tricolore junior , il trend positivo si sta replicando nella competizione in programma questa settimana. Dopo cinque giorni di gare, infatti, il Bel Paese è in testa alcon 6 ori, 3 argenti e 1 bronzo., in questo contesto, continua a essere la punta di diamante. Il talentuoso classe 2006, dopo aver ottenuto gli ori nel Jump Event, dal metro (categoria A), dal syncro 3m con Stefano Belotti, ha calato il poker nella gara del trampolino 3m (categoria A). Una prestazione superlativa con lo score di 585.60 a precedere il tedesco ...

OA_Sport : #TUFFI Un super Matteo Santoro negli #Eurojunior: quarto oro per lui e Italia in vetta al medagliere della competiz… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria Euro tuffi giovani: baby davvero SantOro: A Otopeni in Romania, Europei giovanil… - NicolaMarconi : Fantastico Matteo Santoro che ai Campionati Europei giovanili di tuffi vince la quarta medaglia d’oro! Benissimo El… - NicolaMarconi : Bene gli azzurrini impegnati: tutti e quattro accedono alle finali dei Campionati Europei Giovanili di tuffi. - zazoomblog : Tuffi Europei giovanili 2022: Giorgia De Sanctis e Santoro-Belotti d’oro argento per Simone Conte - #Tuffi… -