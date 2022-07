Trump non fece nulla per fermare l’attacco al Congresso (Di venerdì 22 luglio 2022) E anzi, quel 6 gennaio diede l'impressione a chi era vicino a lui di stare dalla parte dei rivoltosi Leggi su ilpost (Di venerdì 22 luglio 2022) E anzi, quel 6 gennaio diede l'impressione a chi era vicino a lui di stare dalla parte dei rivoltosi

MarcelloFoa : Il direttore tecnico della Cnn afferma che il loro scopo era di estromettere Trump dalla Casa Bianca, ma senza amme… - repubblica : Usa, 'Trump scelse di non agire' per fermare la rivolta del 6 gennaio 2021 - Agenzia_Ansa : Usa: commissione 6/1, Trump 'non ha agito per 187 minuti' - valeconticello : @suzukimaruti I filoputiniani dichiarati erano già nel governo Draghi ed erano lega e forza Italia con cui nessun p… - CatelliRossella : Usa, 'Trump scelse di non agire' per fermare la rivolta del 6 gennaio 2021 -