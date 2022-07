Trent’anni di violenze su moglie e figlia | ora scatta il divieto di avvicinamento

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –, per quasi trenta anni, sullae sullaanche quando questa era minorenne. Botte, minacce, umiliazioni. Tutto è emerso nel corso di una indagine che è ancora in corso e che ha portato aldiper un uomo nel Sannio. Secondo quanto accertato da una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, e condotta dal personale della Squadra Mobile, l’uomo è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia commesso a partire dal 1993 fino ad oggi, anche nei confronti dellache, all’epoca dei fatti, era minorenne e anche quando quest’ultima era in tenera età. Le graviverbali e fisiche, nonché le umiliazioni, le offese e le percosse generate anche da ...