Trapianto di fegato, la terapia salvavita che passa dalla generosità. I clinici e la politica: “Serve fare cultura sulla donazione e un referral precoce sul territorio”. (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) - 22 luglio 2022.Le malattie croniche del fegato sono un'emergenza clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale. Nel caso di insufficienza epatica irreversibile il Trapianto di fegato rappresenta l'opzione fondamentale salvavita. Nel percorso di cura di questi pazienti molte sono le fasi critiche: dal pre-Trapianto, con attenta valutazione dell'idoneità a ricevere l'organo e inserimento in lista d'attesa; al Trapianto stesso con il percorso di preparazione; alla fase post Trapianto e follow-up, nella quale si monitora l'esito dell'intervento e lo stato di salute del paziente. Quest'ultima fase, che dura per tutta la vita per il paziente trapiantato, è importante perché richiede un approccio integrato ed un attento e continuo monitoraggio per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) - 22 luglio 2022.Le malattie croniche delsono un'emergenza clinica e assistenziale sia a livello mondiale che nazionale. Nel caso di insufficienza epatica irreversibile ildirappresenta l'opzione fondamentale. Nel percorso di cura di questi pazienti molte sono le fasi critiche: dal pre-, con attenta valutazione dell'idoneità a ricevere l'organo e inserimento in lista d'attesa; alstesso con il percorso di preparazione; alla fase poste follow-up, nella quale si monitora l'esito dell'intervento e lo stato di salute del paziente. Quest'ultima fase, che dura per tutta la vita per il paziente trapiantato, è importante perché richiede un approccio integrato ed un attento e continuo monitoraggio per ...

lifestyleblogit : Trapianto di fegato, la terapia salvavita che passa dalla generosità. - - vaniglialatte : @KoishiKerol Il trapianto di fegato di mio padre in un paese senza SSN sarebbe costato mediamente 40.000 euro, senz… - GiovanniDesid17 : @WhiteWidow_5050 Ma lasciali perde, so disadattati...ancora ce perdete tempo co sti buffoni?! Stanno aspettando er trapianto de fegato... - LaCnews24 : L’asse Catanzaro-Roma consente il trapianto di fegato su paziente calabrese con tumore - Czinforma : -