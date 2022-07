Tour de France, Pogacar cade nell’ultima discesa e Vingegaard si ferma ad aspettarlo – Il video (Di venerdì 22 luglio 2022) Jonas Vingegaard ha vinto la 18/a tappa del Tour de France 2022, ma è stato anche protagonista di un gesto di grande sportività. Il danese della Jumbo Visma nei 145 km di saliscendi sui Pirenei con partenza da Lourdes ha trionfato in solitaria in cima all’Hautacam, resistendo a tutti gli attacchi del grande rivale Tadej Pogacar, arrivato al traguardo ad oltre un minuto. Ora il ritardo in classifica del bicampione uscente sulla maglia gialla è di quasi tre minuti e mezzo. Ma nel video possiamo anche vedere cosa è accaduto nell’ultima discesa dal Col de Spandelles mentre cercava di staccare il rivale, Pogacar è caduto. Vingegaard ha frenato aspettandolo, e la stretta di mano tra i due ha suggellato il gesto. July 21, 2022 su ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Jonasha vinto la 18/a tappa delde2022, ma è stato anche protagonista di un gesto di grande sportività. Il danese della Jumbo Visma nei 145 km di saliscendi sui Pirenei con partenza da Lourdes ha trionfato in solitaria in cima all’Hautacam, resistendo a tutti gli attacchi del grande rivale Tadej, arrivato al traguardo ad oltre un minuto. Ora il ritardo in classifica del bicampione uscente sulla maglia gialla è di quasi tre minuti e mezzo. Ma nelpossiamo anche vedere cosa è accadutodal Col de Spandelles mentre cercava di staccare il rivale,è caduto.ha frenato aspettandolo, e la stretta di mano tra i due ha suggellato il gesto. July 21, 2022 su ...

