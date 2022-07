Tour de France 2022, risultati e ordine di arrivo diciannovesima tappa: Laporte brucia tutti nel finale e vince in solitaria (Di venerdì 22 luglio 2022) I risultati e l’ordine di arrivo della diciannovesima tappa del Tour de France 2022, la Castelnau-Magnoac – Cahors di 188,3 chilometri. Su una tappa dedicata ai velocisti, a vincere è Christophe Laporte, che vince davanti a Jasper Philipsen e Alberto Dainese. La gara è segnata dalle importanti fatiche delle ultime tappe, e di fatto non si viene a creare una vera volata finale: nel gruppo, infatti, con il passare dei km appare sempre più evidente che nessuno ha le gambe per lanciare la rincorsa ai battistrada. Wout Va Aert infatti si chiama fuori a 3 km dal finale, e alla fine è proprio Laporte a lanciare l’azione. Una progressione ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Ie l’didelladelde, la Castelnau-Magnoac – Cahors di 188,3 chilometri. Su unadedicata ai velocisti, are è Christophe, chedavanti a Jasper Philipsen e Alberto Dainese. La gara è segnata dalle importanti fatiche delle ultime tappe, e di fatto non si viene a creare una vera volata: nel gruppo, infatti, con il passare dei km appare sempre più evidente che nessuno ha le gambe per lanciare la rincorsa ai battistrada. Wout Va Aert infatti si chiama fuori a 3 km dal, e alla fine è proprioa lanciare l’azione. Una progressione ...

