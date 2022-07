Tour de France 2022, Quintana si appoggia alla moto e viene penalizzato dalla giuria – VIDEO (Di venerdì 22 luglio 2022) Tredicesima posizione, quarto posto perso in classifica generale a favore di David Gaudu, top 5 in bilico quando mancano tre tappe al termine del Tour de France e penalità ricevuta per una disattenzione per certi versi banale per un corridore dalla classe del colombiano: la diciottesima tappa della Grande Boucle è decisamente da dimenticare per Nairo Quintana. Il corridore della Arkéa-Samsic, apparso in evidenti difficoltà fisiche durante la frazione da Lourdes a Hautacam, ha commesso un’ingenuità sul Col de Spandelles appoggiandosi per qualche secondo su una moto di una rete trasmittente televisiva; al termine della gara la giuria ha riguardato le immagini e ha optato per la penalità di 10? ai danni del colombiano. Inoltre, Quintana ha subito ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Tredicesima posizione, quarto posto perso in classifica generale a favore di David Gaudu, top 5 in bilico quando mancano tre tappe al termine deldee penalità ricevuta per una disattenzione per certi versi banale per un corridore dclasse del colombiano: la diciottesima tappa della Grande Boucle è decisamente da dimenticare per Nairo. Il corridore della Arkéa-Samsic, apparso in evidenti difficoltà fisiche durante la frazione da Lourdes a Hautacam, ha commesso un’ingenuità sul Col de Spandellesndosi per qualche secondo su unadi una rete trasmittente televisiva; al termine della gara laha riguardato le immagini e ha optato per la penalità di 10? ai danni del colombiano. Inoltre,ha subito ...

