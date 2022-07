Tour de France 2022, oggi la tappa 20: percorso, favoriti e orari tv - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di venerdì 22 luglio 2022) tappa 18: tripudio Vingegaard. Classifica generale e ordine d'arrivo Cahors, 23 luglio 2022 - Ultimi botti al Tour de France 2022 . oggi la penultima tappa vedrà di scena una lunga cronometro da ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022)18: tripudio Vingegaard. Classifica generale e ordine d'arrivo Cahors, 23 luglio- Ultimi botti aldela penultimavedrà di scena una lunga cronometro da ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - RaiNews : Splendida immagine al #TourdeFrance: Pogacar e Vingegaard duellano sui Pirenei, lo sloveno cade e la maglia gialla… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TOUR DE FRANCE, 19A TAPPA: VINCE LAPORTE (JUMBO VISMA) IL FRANCESE ANTICIPA LO SPRINT DEL GRUPPO… - LucaGuad : RT @stefanorizzato: Questa scena non smetteremo mai di vederla e rivederla #RaiTour - infoitsport : Tour de France, prima vittoria francese: Christophe Laporte, primo al traguardo di Cahors -