Tour de France 2022 oggi, diciannovesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Wout van Aert punta la vittoria

Parte il week-end conclusivo del Tour de France 2022: spazio alla diciannovesima tappa da Castelnau-Magnoac con arrivo dopo 188,3 km, a Cahors. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

percorso diciannovesima tappa Tour DE France 2022

Spazio alle fughe o si muoveranno i velocisti? Prima parte completamente pianeggiante, senza difficoltà altimetriche. Nel finale poi spazio a due GPM di quarta categoria: la Côte de la cité médiévale de Lauzerte (2 km al 6,2% di pendenza media) e la Côte de Saint-Daunès (1,6 km al 6,3%). Si scollinerà sull'ultima salita a poco più di 35 km dal traguardo, poi un finale ...

