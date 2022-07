Tour de France 2022, Nairo Quintana penalizzato di 10? per essersi appoggiato a una moto della tv (Di venerdì 22 luglio 2022) Visto il tredicesimo posto conquistato nella tappa di ieri del Tour de France, con annessi problemi alla respirazione accusati dal corridore stesso, non era stata di certo una giornata ideale per Nairo Quintana: infatti, in classifica generale ha subito il sorpasso di David Gaudu, ma inoltre al termine della frazione è stato anche penalizzato. La giuria dei commissari, come si legge nel referto pubblicato dopo la gara, ha stabilito una penalità di 10 secondi per il corridore della Arkéa-Samsic, reo di essersi appoggiato per qualche secondo a una moto della tv sul Col de Spandelles; durante la tappa il tutto non era stato visionato, ma solo dopo un’attenta analisi delle immagini è arrivata la decisione ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Visto il tredicesimo posto conquistato nella tappa di ieri delde, con annessi problemi alla respirazione accusati dal corridore stesso, non era stata di certo una giornata ideale per: infatti, in classifica generale ha subito il sorpasso di David Gaudu, ma inoltre al terminefrazione è stato anche. La giuria dei commissari, come si legge nel referto pubblicato dopo la gara, ha stabilito una penalità di 10 secondi per il corridoreArkéa-Samsic, reo diper qualche secondo a unatv sul Col de Spandelles; durante la tappa il tutto non era stato visionato, ma solo dopo un’attenta analisi delle immagini è arrivata la decisione ...

