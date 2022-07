Tour de France 2022, la tappa di domani Lacapelle-Marival – Rocamadour: percorso e altrimetria. C’è la cronometro di 40 km (Di venerdì 22 luglio 2022) In attesa di scoprire l’esito della tappa odierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla frazione di domani, la cronometro valevole per la 20ma tappa di questo Tour de France 2022. Si andrà da Lacapelle-Marival a Rocamadour, per un totale di 40.7 km. Andiamo a scoprire il percorso completo e l’altimetria. percorso E ALTIMETRIA domani sarà il giorno della seconda e ultima cronometro individuale di questo Tour de France 2022. La prima parte di percorso non prevede grandi insidie, poi ci saranno due piccole salite che potrebbero fare la differenza: la Cote de Mages (1,6 km ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) In attesa di scoprire l’esito dellaodierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla frazione di, lavalevole per la 20madi questode. Si andrà da, per un totale di 40.7 km. Andiamo a scoprire ilcompleto e l’altimetria.E ALTIMETRIAsarà il giorno della seconda e ultimaindividuale di questode. La prima parte dinon prevede grandi insidie, poi ci saranno due piccole salite che potrebbero fare la differenza: la Cote de Mages (1,6 km ...

